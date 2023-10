Mistrz surrealizmu, niespokojny duch. 30-lecie pracy twórczej Jarosława Kukowskiego

- Znam twórczość Jarosława Kukowskiego od kilkunastu lat. To nie jest tylko artysta, to jest artysta geniusz. To co tworzy, płynie z jego serca. Tylko artyści są w stanie pokazać nam na obrazach wyjątkową przestrzeń, którą jesteśmy w stanie się zachwycić. Tam zachwyca każdy szczegół, bo każdy szczegół jest przemyślany. Jest wyjątkowa symbolika - mówi ks. Krystian Feddek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie i Kociewskiego Centrum Kultury.