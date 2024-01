Most Tczewski. Skończyła się ważność promesy na 65 mln zł z Polskiego Ładu. Co dalej?

Starosta tczewski Mirosław Augustyn powiedział nam, że trwają już wstępne konsultacje, aby doprowadzić do przekazania Mostu Tczewskiego Skarbowi Państwa.

- Chcę spotkać się w tej sprawie z nowym pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz ministrem kultury. Prowadzone są także rozmowy z parlamentarzystami. Widzę dwie drogi dojścia do przekazania mostu. Pierwsza to wywłaszczenie powiatu. Druga opcja zakłada, że to my wyremontujemy most za rządowe pieniądze i przekażemy go później Skarbowi Państwa - mówi Mirosław Augustyn, starosta tczewski.