Nagrody prezydenta Tczewa dla najzdolniejszych uczniów

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie nagród prezydenta Tczewa dla uzdolnionych uczniów i studentów przyznała nagrody finansowe o łącznej wartości blisko 15 tys. zł. Są to nagrody za osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym (2022/2023). Złożonych zostało 26 wniosków, na podstawie których 19 osób zostało wytypowanych do otrzymania nagrody finansowej w wysokości od 400 do 1200 zł.

W imieniu prezydenta Mirosława Pobłockiego, nagrody wręczył wiceprezydent Adam Urban gratulując młodzieży dotychczasowych osiągnięć i życząc rozwijania swoich pasji i kolejnych nagród.

Lista nagrodzonych uczniów