Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Tczewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wygasła ważność promesy dla powiatu tczewskiego na 65 mln zł z Polskiego Ładu, które przeznaczono na odbudowę zabytkowego Mostu Tczewskiego. Starosta tczewski Mirosław Augustyn złożył wniosek o przedłużenie możliwości wykorzystania dotacji o 9 miesięcy. Stwierdził też jednak, że ponownie będzie zabiegał, aby most, a więc i jego odbudowę, przejął Skarb Państwa.

Na zamku w Gniewie maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie zatańczyli poloneza i bawili się na studniówkowym balu. To był niezapomniany i wyjątkowy czas w pięknym otoczeniu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze studniówkowego balu.

Za 100 dni matura! Takie słowa w styczniu słyszą wszyscy licealiści w Polsce, którzy huczną imprezą kończą ostatni czas wolny przed intensywną nauką do egzaminu dojrzałości. Nasz fotoreporter był na studniówce XV LO w Gdańsku. Zobaczcie jak się bawili!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowe wieści w świecie numizmatyki i kultowego uniwersum Batmana. Mennica Gdańska ogłosiła premierę kolejnej monety z licencyjnej serii Warner Bros. Moneta z wizerunkiem Mrocznego Rycerza jest dostępna do kupienia, należy się jednak śpieszyć, jej nakład to zaledwie 300 sztuk!

Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Zbliżają się ferie w województwie pomorskim. Zobaczcie, jaką ofertę mają: Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki oraz Powiatowe Centrum Sportu.

Analiza zachorowań na grypę w województwie pomorskim. Od 1 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. odnotowano 714 przypadków zachorowań na grypę na terenie Pomorza. Najwięcej w powiecie wejherowskim, gdzie zarejestrowano liczbę 127 przypadków, natomiast najmniej w powiecie człuchowskim, zaledwie 3 przypadki.

30 stycznia 2024 roku odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tczewie związana z Dniem Tczewa. Obchodzony on jest od 1992 r. na pamiątkę wkroczenia do miasta w 1920 r. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera i powrotu Tczewa do Polski. Zaplanowano także szereg imprez.