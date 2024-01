Narkotyki w Pelplinie. Nel zaprowadziła policjantów do sejfu z zakazanymi używkami

Amfetamina, marihuana, tabletki MDMA

- Policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie pracujący nad sprawą narkotykową zabezpieczyli znaczne ilości substancji psychotropowych na posesji 28-letniego mieszkańca gminy Pelplin - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. - Na miejscu pracował technik kryminalistyki oraz udzielający wsparcia przewodnik psa służbowego - Nel z jednostki policji w Starogardzie Gdańskim. W trakcie przeszukania pomieszczenia gospodarczego czteronożna funkcjonariuszka poprowadziła policjantów do szafki i wskazała miejsce, gdzie mogą znajdować się narkotyki. W szafce funkcjonariusze ujawnili sejf, w którym było ponad 200 gramów amfetaminy, 26 tabletek MDMA, marihuana oraz waga elektroniczna.

To nie wszystko. Na strychu budynku policjanci znaleźli pomieszczenie przystosowane do uprawy konopi, w którym zabezpieczyli 9 krzewów. Dodatkowo na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli samochód oraz sprzęt RTV należący do 28-latka o łącznej wartości 21 tysięcy złotych.