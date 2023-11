Nowa podstawówka w Subkowach. Dzieci z klas 1-3 mają szkołę jak z marzeń

- To szkoła, na którą czekaliśmy wiele lat. To szkoła, która jest spełnieniem naszych marzeń - cieszy się Elżbieta Jończyk, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Subkowach.

- Dziękujemy dzisiaj naszym poprzednikom, inspiratorom budowy kompleksu szkolnego, jak i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy rozpocząć budowę i dotrzeć do szczęśliwego finału - mówił Mirosław Murzydło, wójt gminy Subkowy w czasie oficjalnego oddania szkoły do użytku.