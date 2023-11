Obchody Święta Niepodległości w Tczewie. Patriotyczny przemarsz ulicami miasta

Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. Były to lata cierpienia, represji, niewoli wielu pokoleń naszych rodaków. Dzień 11 listopada to data szczególna. To data, która przypomina o naszych korzeniach wolności, o pragnieniach, by żyć w demokratycznej Ojczyźnie. Miłość do kraju, to pamięć o naszych przodkach. Nie można planować przyszłości bez pamięci o przeszłości.

