Odkrycie we wsi Ciepłe koło Gniewu. Szczątki wojownika z bitwy polsko-szwedzkiej w 1626 roku

Ciepłe to ważne historyczne miejsce w dziejach Polski

Celem projektu jest zbadanie tego ważnego ośrodka kulturowego i poznanie jego roli w procesie włączania tego regionu do pierwszego państwa polskiego. Prace badawcze zaplanowano do 2026 roku. Są finansowane z Narodowego Centrum Nauki.

Latem 2023 roku zaczęły się pierwsze prace wykopaliskowe w Ciepłem w ramach nowego projektu. Jego nazwa to: „Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego”. Jest prowadzony przez dr. Sławomira Wadyla.

Ciepłe to wieś leżąca blisko Wisły. Jako znaczące miejsce historyczne i archeologiczne znane jest od ponad stu lat. W latach 2004-2014 badania, z przerwami, prowadziła nieżyjąca już Zdzisława Ratajczyk, kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Cały kompleks dawnych grodzisk i cmentarzyska w Ciepłem to około 20 hektarów. Na niewielkim przebadanym w 2023 roku obszarze odkopano nie tylko szczątki ludzkie, ale także ogromną liczbę zabytków.

W badaniach, które zapoczątkowano w 2023 roku, biorą udział nie tylko archeolodzy. Są specjaliści bardzo różnych dziedzin. Wszystko po to, aby przebadać Ciepłe z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych metod.

Ciepłe. To szczątki wojownika z 1626 roku

Datowanie radiowęglowe szczątków odkrytych na terenie dawnego grodziska wykluczyło ich wczesnośredniowieczną metrykę. Są one o kilka wieków młodsze.

- Te dane wraz z wiedzą o wydarzeniach z 1626 roku pozwala łączyć pochówki z wydarzeniami z września/października 1626 roku - poinformował zespół badawczy.

Jakie to wydarzenia? To Bitwa pod Gniewem, znana również jako Bitwa Dwóch Wazów. W dniach od 22 września do 1 października 1626 roku starły się siły Rzeczypospolitej i Szwecji. Wojskami polskimi dowodził Zygmunt III Waza, zaś na czele armii szwedzkiej stał pochodzący z dynastii Wazów król Szwecji Gustaw Adolf. Bitwa uważana jest za nierozstrzygniętą, bo wojska Rzeczypospolitej pokrzyżowały Szwedom plany podboju Gdańska, ale armia szwedzka obroniła zamek w Gniewie.