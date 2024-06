Budżet Obywatelski Tczewa 2025. Te projekty przeszły weryfikację

Pula na wykonanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 1 milion złotych. Limit na duże projekty to 800 tysięcy złotych, a na małe projekty 200 tysięcy złotych.

Kiedy można głosować na projekty budżetu obywatelskiego Tczewa ?

Do 14 lipca 2024 roku podany zostanie termin głosowania na projekty. Wyniki głosowania powinny być znane do 4 października 2024 roku. Wsparcie otrzymają zadania, na które oddano największej liczbę głosów (aż do wyczerpania puli).