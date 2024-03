Oficjalnie. Iwona Ochocka kandydatką na stanowisko prezydentki Tczewa

- Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Tczewa to wyjątkowa inicjatywa, bardzo kobieca i z dużą dawką męskiej pozytywnej energii. Nasze miasto potrzebuje troski i kobiecej ręki, by wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naprawdę działo się lepiej. Bardzo chcę, aby Tczew stał się miastem przyjaznym ludziom i zwierzętom, miejscem pełnym zieleni i dostępnej kultury oraz aktywnych osób, które naprawdę lubią wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Chcę zadbać o dobrostan mieszkańców i wiem jak to zrobić. Zapraszam do współpracy - powiedziała Iwona Ochocka.