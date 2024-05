Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Tczewie. Prezydent zaprzysiężony z maksymalną pensją, przewodniczący wybrany

Głos zabrał ustępujący prezydent Mirosław Pobłocki.

- W urzędzie spędziłem 22 lata, jako wiceprezydent i prezydent. I myślę, że to wystarczy. Jestem dumny z tego, co zostało zrobione. Łukaszu (Brządkowski - dop. redakcji) gratuluję ci zwycięstwa. Stosunek głosów 2 do 1 to dobre zwycięstwo. Deklaruję współpracę. Jestem do dyspozycji, jeśli będziesz chciał - powiedział Mirosław Pobłocki.