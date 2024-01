Około 400 tysięcy złotych zebrano w tczewskiej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

- Z całego serca dziękuję wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nie tylko tym kwestującym. Nasza orkiestra to nie tylko dwudniowy finał w Centrum Kultury i Sztuki. To także np. szkolne loterie, dyskoteki, inne wydarzenia. Dziękuję za zaangażowanie samorządowcom oraz służbom mundurowym. To był był finał, gdzie wszyscy pomagali - mówi Sławomir Kussowski, szef sztabu WOŚP, który działa przy Fabryce Sztuk w Tczewie.