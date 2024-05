Pierwsza sesja gminy Tczew. Ślubowanie radnych i wójta, wybory w nowej radzie

Konkurentów nie miał także Roman Wendt. W głosowaniu na stanowisko wiceprzewodniczącego rady poparło go 12 radnych, 1 był przeciw, oddano 2 głosy nieważne.

Po wyborze przewodniczącej rady i zastępcy, ślubowanie złożył wójt Krzysztof Augustyniak, który po raz kolejny pełni to stanowisko.

- Poprzednie pięć lat pokazało, jak gmina się rozwija. Będziemy współpracować. Nie ma podziału na radnych wójta i innych. Jak ktoś będzie chciał podziałów, to pożałuje. U mnie liczy się rzetelność. Ja nikogo nie okłamuję, nie chcę też, aby ktoś mnie okłamywał. Działajmy wspólnie dla dobra mieszkańców, kontynuujmy to, co dobre - stwierdził Krzysztof Augustyniak.