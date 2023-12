Pomaganie zwierzakom to większa frajda, niż sylwestrowe petardy i race. Akcja w Tczewie Andrzej Gurba

Otoz Animals Schronisko w Tczewie uruchomiło specjalną zbiórkę pod hasłem "Pomagamy! - Nie strzelamy". Pracownicy schroniska i wolontariusze zachęcają do wpłat na zwierzaki, zamiast wydawania pieniędzy na sylwestowe fajerwerki. Zbiórka potrwa do 2 stycznia (do godz. 20). Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup szczepionek i pokrycie kosztów leczenia zwierzaków.