Rowerem do pracy w Tczewie. Przyjemna i pożyteczna akcja

Zasady akcji-konkursu są proste. Chętne firmy zgłaszają swój akces do Urzędu Miejskiego w Tczewie, który jest jej organizatorem. Następnie pracownicy rejestrują swoje przejazdy do pracy i z pracy za pośrednictwem aplikacji.

Rowerowa akcja w Tczewie od 18 marca do 27 października 2024 roku

Poprzednie edycje akcji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie chodzi tylko o lepszą kondycję, poprawę stanu zdrowia, finansowe oszczędności czy efekt ekologiczny dla miasta (mniej samochodów). Taka akcja to także integracja pracowników różnych firm, a dla samych pracodawców budowanie wizerunku firmy przyjaznej dla klimatu i środowiska.

W ubiegłorocznej akcji wzięli udział pracownicy 64 firm. Od marca do października 550 pracowników 64 firm przejechało łącznie 437 553 kilometrów. W 2022 r. było to 404 125 kilometrów (429 osób).

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, organizatorzy zaliczają do akcji także przejazdy rekreacyjne, jakie uczestnicy będą wykonywać przed i po pracy oraz w weekendy.

W ramach konkursu każdy przejazd i przejechane kilometry były przeliczane na punkty, a uczestnicy za zdobyte punkty mogli otrzymać nagrody. Dzięki sponsorom było ich prawie 700. To m.in.: bilety do kina, vouchery do lokalnych kawiarni i restauracji oraz nagrody rzeczowe (w tym rowerowe).