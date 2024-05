Pomóżmy Radkowi odbudować życie - proszą jego bliscy. Mężczyzna w pożarze stracił żonę i córeczkę

- Taka też była jego żona Małgosia i 6-letnia córeczka Amelka. Amelka chodziła do przedszkola Muszelka w Tczewie. Rezolutna, przemiła, wesoła, pupilek przedszkola i źródełko radości swoich rodziców. Małgosia - dusza towarzystwa, ostoja spokoju, przyjaciel każdego, przecudny uśmiech. Pracowała w banku. Teraz my: rodzina, przyjaciele i ludzie dobrej woli jesteśmy mu bardziej potrzebni niż kiedykolwiek. Wiem, że Radek ma wielu kolegów, wiele koleżanek, dlatego zakładamy tę zbiórkę, aby mu pomóc. Radek jest w szpitalu ciężko poparzony, a my: jego znajomi, przyjaciele i rodzina, wszyscy, zróbmy co możemy, aby miał możliwość odbudować swoje życie. Radek jest silny i da radę, ale potrzebuje pomocy. Nie zostawiajmy go samego. Kto Radka zna, ten wie, że jest świetnym mechanikiem i nadal nim będzie, jeśli mu pomożemy. Przygotujmy mu jakiś start, żeby wiedział, że nie został sam. Z naszą pomocą będzie mógł dalej żyć, mieszkać, pracować - mówią bliscy mężczyzny.