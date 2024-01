Presja pasażerów ma sens. Spółka Polregio zwiększyła liczbę wagonów pociągu relacji Elbląg - Gdynia

W pociągach Polregio dochodziło do zasłabnięć i omdleń

W październiku i grudniu 2023 roku opisywaliśmy, w jakich warunkach dojeżdżają do pracy i szkół w Trójmieście mieszkańcy Tczewa i innych miejscowości. W przepełnionych składach dochodziło do zasłabnięć i omdleń. Po pierwszej naszej interwencji, spółka Polregio podstawiła większy skład na linii Elbląg - Gdynia, ale tylko na kilka dni. W połowie grudnia 2023 r. ponownie podjęliśmy interwencję w tej sprawie. Dwa dni później na tej linii pojawił się zwiększony skład. I tak jest do dzisiaj. Oznacza to dostępność 1300 miejsc siedzących i stojących (wcześniej dostępnych było 656 miejsc siedzących i stojących). Pasażerowie informują nas, że obecnie nie ma tłoku.