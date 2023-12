Tłok i zasłabnięcia. Tak wygląda podróż pociągiem Polregio z Tczewa do Gdańska Andrzej Gurba

Ścisk i omdlenia. Tak pasażerowie przedstawiają nam podróże pociągiem Polregio z Tczewa do Gdańska. Mieszkańcy domagają się zwiększenia liczby wagonów. Co na to regionalny przewoźnik? Zachęca do skorzystania z innego pociągu, który jedzie do celu dłużej.