Przed 1 listopada w Tczewie. Wolontariusze na cmentarzu, zmiany w komunikacji miejskiej Andrzej Gurba

To jest ten czas, kiedy odwiedzamy cmentarze porządkując groby i ich otoczenie. Myjemy nagrobki, oczyszczamy je z liści i innych nieczystości. Na starym cmentarzu w Tczewie spotkaliśmy uczniów miejscowego liceum ze szkolnego klubu wolontariatu. Młodzi ludzie, jak co roku, porządkują groby, które są opuszczone. To postawa godna pochwały.