Chuligani i menele nie będą terroryzować mieszkańców Tczewa. Miał być nocny zakaz sprzedaży alkoholu

- Obecność alkoholu w życiu codziennym z definicji powoduje pewną ilość szkód i zagrożeń. Wielkość tych szkód zależy w dużej mierze od skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych. Do takich działań należy między innymi nałożony na organy samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania kroków zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania powstawaniu jego negatywnych następstw. Dostępność alkoholu w godzinach nocnych często prowadzi do upijania się, zakłócania spokoju, chuligańskich wybryków i dewastacji mienia. Konsekwencją tego rodzaju zachowań są skargi mieszkańców, interwencje policji oraz skutki uboczne, takie jak rozboje, zniszczenia mienia, czy awantury domowe. Zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Tczewa zgłaszającym liczne uwagi dotyczące zakłócania porządku publicznego związanego ze sprzedażą alkoholu w późnych godzinach nocnych i wczesnych godzinach porannych. Proponowana uchwała będzie miała pozytywne skutki społeczne takie jak: działanie na rzecz trzeźwości, kulturę spożywania alkoholu oraz pozwoli poprawić bezpieczeństwo, porządek i wizerunek miasta, a przede wszystkim poprawi komfort życia mieszkańców - to uzasadnienie do projektu uchwały.