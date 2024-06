Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Tczewie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu tczewskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Gruzińska Wardzia była niesamowitym niewidocznym od zewnątrz samowystarczalnym skalnym miastem, w którym żyło w średniowieczu nawet 60 tysięcy osób. Początek jego końca to trzęsienie ziemi w 1283 r., które odsłoniło miasto wydrążone w zboczu góry Eruszeli. Dzieła zniszczenia dokończyli Persowie. Współcześnie można obejrzeć część komnat, kościół oraz przebyć labirynt skalnych korytarzy.

W Urzędzie Miejskim w Tczewie zakończona została ocena merytoryczna (wcześniej także formalna) wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Ocenie podlegało 26 wniosków. 13 z nich przeszło weryfikację pozytywnie i zostanie dopuszczonych do głosowania.

W Eurojackpot możesz wygrać teraz 220 milionów złotych. To duża kumulacja. Rozbij bank! Najbliższe losowanie jest we wtorek (25 czerwca 2024 roku). Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Zobaczcie naszą fotogalerię. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Sprawdź w podpisach pod zdjęciami. Mając takie pieniądze, możesz nie martwić się o przyszłość i realizować marzenia.

To jeden z najbardziej polecanych gruzińskich pieszych szlaków, nie tylko w Swanetii. Nie za trudny, bez znaczących przewyższeń i bardzo urokliwy. To zasługa górskiego krajobrazu i rwącej rzeki tuż przy ścieżce. Trasa zaczyna się w niewielkiej wsi Mestia, stolicy Swanetii.

Do 26 czerwca 2024 r. mieszkańcy gminy Gniew mogą wypowiedzieć się w konsultacjach na temat zakończonego programu rewitalizacji gminy Gniew z lat 2016-2023. Wcześniej przeprowadzono badanie ankietowe.

Trzeci przetarg ogłoszony przez miasto Tczew na remont zabytkowego wiatraka okazał się skuteczny. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano już umowę. To firma Modern House z Rawy Wyżnej.

Kutaisi jest trzecim co do wielkości miastem w Gruzji (po Tibilisi i Batumi), ale ma największy i najlepszy bazar. Warzywa, owoce, sery, słodycze, wino, czacza, aromatyczne przyprawy. Tanio, świeżo i smacznie. A to wszystko nieco w stylu retro. Czas jakby się tu zatrzymał.