Przetarg na komunikację miejską w Tczewie. Drogie oferty. Co z bezpłatnymi kursami?

- Obecnie w ruchu mamy minimum 21 autobusów. W nowej umowie ma być ich 29, w tym dwa przegubowe (teraz jest jeden - dop. redakcji). Ważna informacja dla mieszkańców jest taka, że od września zwiększy się częstotliwość kursów, szczególnie w godzinach szczytu. Będą one co piętnaście minut, a teraz jest to dwadzieścia minut. Przy kursach nakładających się, autobus będzie podjeżdżał w centrum co 8 minut. Poza tym, w nowym rozkładzie autobusy będą zahaczały o ulicę Suchostrzycką, czego teraz nie ma - mówił nam wcześniej Przemysław Boleski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.