Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o ćwiczeniach Dragon-24

- To są największe dla naszego wojska ćwiczenia od momentu wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dla całego NATO są to ćwiczenia, w których bierze udział 90 tysięcy żołnierzy. Steadfast Defender 24 jest największym tego rodzaju zgrupowaniem od czasów zakończenia zimnej wojny - mówił w Korzeniewie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.