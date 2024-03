Trzech kandydatów na stanowisko burmistrza Pelplina. Kampania w toku

Tylko trzy komitety mogły zgłosić kandydatów na stanowisko burmistrza Pelplina

7 kwietnia 2024 r. w gminie Pelplin będzie wybieranych 15 radnych. Okręgi są jednomandatowe, a to oznacza, że tylko zwycięzca zostanie radnym w przeciwieństwie do okręgów wielomandatowych, gdzie są wybory proporcjonalne (gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców).

W gminie Pelplin zarejestrowano całkiem sporo komitetów wyborczych, ale tylko trzy z nich mają prawo wystawić swojego kandydata na stanowisko burmistrza. Zgodnie z przepisami wyborczymi, aby zarejestrować kandydata ma burmistrza należy wcześniej zarejestrować listy kandydatów na radnych w wyborach do rady w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W gminie Pelplin jest to minimum 8 okręgów (wszystkich jest 15).

Kociewska Inicjatywa Samorządowa oraz KWW Prawy Komitet Rozwoju Lokalnego zarejestrowały po 11 kandydatów na radnych, a KWW Świadoma Gmina Pelplin - 9.