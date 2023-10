Ukradł kilka butelek whisky. W aucie miał narkotyki

30-latek ukradł w Tczewie 9 butelek whisky

30-letni mężczyzna ukradł z supermarketów w Tczewie łącznie 9 butelek whisky, których wartość została wyceniona na blisko 1225 złotych. W jego samochodzie, policjanci pionu operacyjnego znaleźli ukradzione butelki alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze w wyniku przeszukania auta znaleźli narkotyki. Policyjny tester wykazał, że zabezpieczona substancja to amfetamina i metaamfetamina. Mieszkaniec Elbląga noc spędził w policyjnej celi.

30-latek był karany i odpowie w warunkach recydywy

Następnego dnia śledczy przedstawili 30-latkowi zarzuty. Mężczyzna był wcześniej skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, dlatego za kradzież odpowie w warunkach recydywy, za co grozi mu do 7,5 roku więzienia. Za posiadanie narkotyków ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także: