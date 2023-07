Urodziny w sali zabaw w Tczewie z wkrętem w kolanie. 7-latek z głęboką raną trafił do szpitala

- Dosłownie rana szarpana, rozerwane prawie całe kolano! Nawet nie zastanawiałam się, jak to się stało, bo potrzebna była szybka reakcja. Krzyczę do obsługi, że potrzebna jest apteczka, szukam w telefonie kontaktu do rodzica. Przychodzi pani i mówi, że apteczki brak. Chusteczki higieniczne z torebki pomagają na chwilę. Pani wyciąga jakiś plaster i czymś uciska miejsce poniżej rany! Pierwsza pomóc, jak widać, opanowana do "perfekcji". Ściągam ucisk, trzymam ranę i proszę męża o telefon do rodzica - to opis pani Małgorzaty z mediów społecznościowych.