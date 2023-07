Waleria Halina Bielińska - bohaterka i patriotka. Wystawa w Tczewie

- Przechodząc ulicą Mickiewicza możemy dostrzec na jednej z kamienic, dokładniej pod numerem 15, figurę lwa w złotym kolorze. To piękny detal, który pozostał po czasach minionych, gdy w tym budynku mieściła się „Apteka pod złotym lwem”. Pracowała w niej Waleria Bielińska, rodowita tczewianka, która w czasie drugiej wojny światowej zdobywała nielegalnie leki dla partyzantów, ryzykując własnym życiem - to opis będący wstępem do wystawy.