Większa płatna strefa parkowania w Tczewie. Taki jest plan

Rozszerzenie płatnej strefy parkowania w Tczewie było zapowiadane

Przemysław Boleski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, który zarządza płatną strefą parkowania, zapytany o uzasadnienie do tej propozycji powiedział, że poszerzenie płatnej strefy były zapowiadane. Dodał, że zdecydowano akurat o tych miejscach "na podstawie analizy". Nie wchodził w żadne szczegóły.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy: wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach, a także wynikające z tego ciągle rosnące zapotrzebowanie na miejsca postojowe, powoduje deficyt miejsc postojowych dla mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. To z kolei prowadzi do postoju pojazdów z naruszeniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym pozostawiania ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wymuszenie rotacji parkujących pojazdów pozwoli większej ilości kierowców na postój, co znacznie usprawni ruch samochodowy.