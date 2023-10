Wyborcza frekwencja w powiecie tczewskim na godzinę 17 wyniosła 57,62 procent Andrzej Gurba

Na godzinę 17 frekwencja w powiecie tczewskim wyniosła 57,62 procent. Uprawnionych do głosowania jest 81 726 tysiąca osób, a do godziny 17 wydano 47 089 kart do głosowania.