Za kilka dni powiat ogłosi przetarg na odbudowę Mostu Tczewskiego

Prace przy odbudowie mostu w Tczewie wstrzymane od 2019 roku

Przypomnijmy, że w 2019 roku pomorski konserwator zabytków przerwał prace przy odbudowie historycznego Mostu Tczewskiego, bo stwierdził po czasie, iż projekt w części nie gwarantuje odbudowy przeprawy w jej historycznych ramach. To m.in. brak dbałości i właściwej ekspozycji zabytkowych przęseł ESTB pochodzących z okresu 1945 roku, ale także przeskalowanie projektu. Chodzi m.in. o zaprojektowanie szerszego o dwa metry, w stosunku do historycznego pierwowzoru z 1852 roku, mostowego przęsła. Według pomorskiego konserwatora zabytków Igora Strzoka, gdyby prace prowadzono według obecnego projektu, filar mostowy musiałby zostać poszerzony, a okrągłe wieże rozsunięte. I wyglądałoby to kuriozalnie na tle zachowanych wież. Projekt powiatu powiększa także portal bramny.