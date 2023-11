Zapowiedzi. Sobotnie obchody Święta Niepodległości w Tczewie, Rokitkach, Gniewie, Pelplinie, Subkowach i Morzeszczynie

Miasto Tczew. Uroczystości z przemarszem

Gmina Tczew. Uroczystości w Rokitach

Pelplin. Kwiaty na grobie pierwszego wojewody

W Pelplinie o godz. 9.40 nastąpi złożenie kwiatów na grobie pierwszego wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego. O godz. 10 w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP rozpocznie się msza w intencji Ojczyzny. Po niej zaplanowano przemarsz pod pomnik na Placu Wolności, gdzie (godz. 11) nastąpi: podniesienie flagi państwowej RP i odśpiewanie hymnu narodowego, złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje, ślubowanie uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie. Przewidziano także wystąpienie burmistrza Mirosława Chyły. O godz. 11.30 nastąpi przemarsz do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbędzie się dalsza część obchodów (program artystyczny, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Kiedy myślę Polska”, poczęstunek).

Gniew. Modlitwa i patriotyczny koncert

Subkowy. Msza, przemarsz i otwarcie szkoły

W Subkowach o godz. 9 rozpocznie się w miejscowym kościele msza w intencji Ojczyzny. O godz. 9.50 zaplanowano złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w czasie II wojny światowej. O godz. 10 rozpocznie się Marsz Niepodległości (przez ulicę Zamkową i Józefa Wybickiego do Domu Kultury w Subkowach). O godz. 10.15 zacznie się akademia (odśpiewanie hymnu państwowego, uhonorowanie osób obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego, wręczenie Medalu Primus Inter Pares dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Subkowach, podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Subkowy a gminą Werba z Ukrainy, część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Subkowach). O godz. 11.30 rozpoczną się uroczystości związane z oddaniem do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Subkowach (uroczysty akt przecięcia wstęgi i przekazanie symbolicznego klucza do nowego budynku, poświęcenie szkoły, akcent muzyczny, spacer po nowej szkole, poczęstunek).