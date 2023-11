Zimowe trudne warunki na drogach. Jak zadbać o bezpieczną jazdę. Pomorska policja przypomina i ostrzega

- Okres zimowy to trudny czas dla kierowców. Warunki są zmienne. Mogą zdarzyć się miejsca, gdzie będzie ślisko, a my tego nie zauważymy. Dobry kierowca zakłada, że jest ślisko. Utrzymuje dystans pomiędzy pojazdami, nie czeka do ostatniego momentu na hamowanie - mówi aspirant Marek Radliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Samochód trzeba oczyścić ze śniegu i lodu

Koniec listopada to już najwyższy czas, aby założyć zimowe opony. Kto jeszcze tego nie zrobił, powinien to niezwłocznie uczynić, dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych.

Mandaty sięgające kilku tysięcy złotych

Za zaśnieżone lub oblodzone pojazdy można zapłacić karę do 3 tysięcy złotych. Kara wydaje się wysoka, choć adekwatna do ryzyka, jakie stwarzają kierowcy z ograniczonym polem widzenia. Biały puch lub zamarznięta szyba mogą sprawić, że nie dostrzeżemy na czas pieszego zbliżającego się do przejścia lub nadjeżdżającego pojazdu. Co więcej, zalegający na dachu śnieg sypie się na pozostałe pojazdy, co ogranicza widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego.