Znalezione, nie kradzione? Nie jest tak, jak w powiedzeniu...

Zatrzymany mężczyzna chciał kupić alkohol o wartości 18 złotych. 35-latek usłyszał dwa zarzuty. Odpowie za przywłaszczenie karty oraz za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

Za przywłaszczenie grozi do roku pozbawienia wolności. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia.

- W przypadku utraty karty z funkcją płatności zbliżeniowych, jak to miało miejsce w tym przypadku, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do swojego banku, który zablokuje możliwość jej użycia. Jeśli nie znajdujemy się w pobliżu placówki bankowej, skorzystajmy z aplikacji mobilnej lub zadzwońmy na infolinię. Gdy okaże się jednak, że przed poinformowaniem banku o zgubieniu karty ktoś dokonał przy jej użyciu transakcji, zgłośmy to policji - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.