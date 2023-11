46-latek zatrzymany z narkotykami. Na koncie ma też inne przestępstwa

Szybko okazało się, że mężczyzna ma na koncie też inne przestępstwa. To on dokonał kradzieży z włamaniem do domu 71-letniej mieszkanki powiatu tczewskiego. Ukradł: gotówkę, biżuterię, telefon, lornetkę, tablet, alkohol oraz perfumy. Właścicielka oszacowała straty na 10 tysięcy złotych.

Poza tym, 46-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi przez sąd w Zabrzu.

Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.