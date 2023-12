14. Gala Wolontariatu Powiatu Tczewskiego. Nagrodzono ludzi dobrego serca

- Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego - podkreślają organizatorzy gali.

W kategorii "Firma przyjazna społeczności lokalnej" statuetkę za 2023 rok otrzymał Ślizex Wiesława Ślizewskiego (gmina Gniew). Wyróżnienie przyznano spółce Tapflo z Tczewa.

Animatorem Roku 2023 roku został Sławomir Kussowski z Tczewa. Wyróżnienia otrzymali: Kazimierz Marut (gmina Gniew) i ks. Artur Tybusz (gmina Morzeszczyn).

Inicjatywa Społeczna 2023 roku to "Rajd po czekoladę" (Fundacja To i Co z Tczewa). Wyróżnienia przyznano inicjatywom: Tczew na Niebiesko dla Autyzmu (realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 8, Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa, Powiatowe Centrum Sportu i AP Tczew (miasto Tczew), Mikołajkowy Charytatywny Bieg i Marsz Nordic Walking (realizatorzy: Pelplińskie Centrum Sportu, Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice, Głuche Lodge Sport, The North Event Krzysztof Walczak (gmina Pelplin), Gminna Pasieka w Stanisławiu (realizatorzy: Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tczewie (gmina Tczew), Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie).