Oni chcą rządzić w powiecie tczewskim. W grze pięć komitetów wyborczych

Pięć komitetów wyborczych walczy o Radę Powiatu Tczewskiego

Listy kandydatów na radnych powiatowych zarejestrowały komitety: Samorząd Odnowa, PiS, Porozumienie na Plus, Koalicja Obywatelska, Kociewska Inicjatywa Samorządowa.

W powiecie tczewskim obecnie rządzi koalicja złożona z Porozumienia na Plus oraz Platformy Obywatelskiej, choć przewodniczącą rady jest Barbara Kamińska z PiS. W kończącej się kadencji powiatu było sporo zawirowań, personalnych przepychanek, rezygnacji, roszad i odwołań. Dotyczy to większości ugrupowań. Mieszkańcy powiatu mogli się pogubić, jeśli chodzi np. o zmianę samorządowo-politycznych barw i tworzone nieformalne koalicje.

Powiat tczewski podzielony jest na pięć okręgów wyborczych. Okręg nr 1 i okręg numer 2 to miasto Tczew. Jest odpowiednio do zdobycia 5 i 7 mandatów. W okręgu nr 3 (gminy Gniew i Morzeszczyn) do obsadzenia są 4 mandaty. Okręg nr 4 to gmina Pelplin - 3 mandaty. Okręg nr 5 to gmina wiejska Tczew i Subkowy - 4 mandaty.