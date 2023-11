39-letni Ukrainiec ukradł w miejscu pracy elektronarzędzia. Sprzedał je w lombardzie

- Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, pracując nad sprawą kradzieży elektronarzędzi i przedmiotów budowlanych w jednym z remontowanych budynków w Tczewie, ustalili że sprawcą jest pracownik firmy usługowej. 39-letni obywatel Ukrainy kradł z miejsca pracy sprzęt, a następnie, aby jak najszybciej spieniężyć swoje łupy, sprzedawał go do lombardu. Mężczyzna okradł swojego pracodawcę na kwotę 3300 złotych. Część mienia o wartości 1700 złotych została odzyskana przez policjantów i wróciła już do właściciela - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.