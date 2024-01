44-latek kradł w Tczewie i Gdyni m.in. sztuczne rzęsy. To recydywista

Policjanci z Tczewa wytypowali sprawcę kradzieży

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie pracując nad sprawami kradzieży w drogeriach, wytypowali sprawcę przestępstwa, do którego doszło 9 grudnia ubiegłego roku w Tczewie. Wówczas łupem sprawcy padły szczoteczki soniczne oraz wkłady do maszynek do golenia o łącznej wartości 1160 złotych.