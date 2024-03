Ćwiczenia Dragon-24 w Korzeniewie nad Wisłą. Na miejscu był prezydent Andrzej Duda i minister Władysław Kosiniak-Kamysz

Manewry Dragon-24 nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu, ale stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej.

- Mamy do czynienia z niezwykle ważnym elementem polskiej części manewrów Steadfast Defender 24. To była poważna próba dla żołnierzy, która pokazała ich znakomite przygotowanie. Ćwiczenie potwierdziło naszą gotowość do tego, aby przemieszczać siły alianckie z zachodu w kierunku wschodnim w odpowiedzi na ewentualny atak, który mógłby nastąpić na państwa NATO w naszej części Europy. To manewry o charakterze obronnym, ale one są także odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów. Wiadomo, że największe zagrożenie pochodzi z kierunku wschodniego - powiedział w Korzeniewie prezydent Andrzej Duda.