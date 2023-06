Dzień otwarty policji w Tczewie. Poznaj pracę policjantów "od kuchni"

- Pokażemy także współpracę przewodnika psa służbowego i jego kompana. Zobaczycie, jak ta wyjątkowa więź i zaufanie pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem przekładają się na skuteczność działań policyjnych - mówi st. post. Katarzyna Ożóg. - Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda praca policjanta w wirtualnej rzeczywistości, to zapraszamy do skorzystania z możliwości obejrzenia filmu VR. Załóżcie gogle i przenieście się w świat kontrterrorystów, czując na własnej skórze, jakie wyzwania i zagrożenia mogą ich spotkać. To niezapomniane wrażenia dla wszystkich fanów nowych technologii.