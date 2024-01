Ferie w Tczewie. Co przygotowały placówki kultury i centrum sportu? Zobacz

Ferie z Fabryką Sztuk

Ferie z Centrum Kultury i Sztuki

8 lutego o godz. 10.30 odbędzie się spektakl dla dzieci „Rybak i Geniusz” w wykonaniu Teatru Gdynia Główna/Teatru Stajnia Pegaza. Bilety w cenie 25 zł. Rezerwacje i zapisy na spektakl i film – kasa Centrum Kultury i Sztuki, tel. 534 989 340 lub (58) 531-07-07 wew. 34

9 lutego CKiS zaprasza na hip-hopowe warsztaty taneczne (godz. 9,10 i 11). Zapisy: Anna Kruszyńska - tel. 535-263-757

Przez cały okres ferii zimowych CKiS zaprasza dzieci z klas 1-3 i 4-6 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Przez morza i oceany”. Uczestnicy powinni posłużyć się własną wyobraźnią i namalować życie w oceanie. Wszystko zależy od pomysłu uczestnika konkursu może to być morska flora i fauna, można też puścić wodze wyobraźni i stworzyć podwodne krainy pełne syrenek i innych mitycznych stworzeń. Konkurs adresowany jest do uczniów z powiatu tczewskiego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. CKiS czeka na prace w formacie A3, które mogą być wykonane w technikach: rysunek, praca malarska lub kolaż (stworzony z wyłączeniem ziaren i plasteliny). Termin - do 12 lutego.