Gdzie na nordic walking do 34 km od Tczewa. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 29 - 30 czerwca

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w okolicy Tczewa? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Tczewa na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w okolicy Tczewa

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 34 km od Tczewa. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych odpowiada również Tobie. Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka będzie pogoda w Tczewie. W sobotę 29 czerwca według prognozy pogody ma być 26°C. Nie powinno padać. W niedzielę 30 czerwca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 33°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 71%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022 - BURSZTYNOWA 5 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 48 m

Suma zejść: 50 m Amatorom nordic walking z Tczewa trasę poleca Jurajskifestiwalbiegowy

BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022

trasa: BURSZTYNOWA 5 miejsce: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

start: 23 października 2022 r. (niedziela), godz. 11.15

teren Hotelu Orle (ul. Lazurowa) dystans: 5,5 km

limit czasu: 1 godzina

najwyższy punkt: Góra Orla (32 m)

nawierzchnia: plaża (40%), las (60%)

punkty z wodą: 5,5 km (meta) Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łowcy fok i bursztynu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Tczewa Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wyspy Sobieszewskiej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,05 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 671 m

Suma zejść: 673 m Amatorom nordic walking z Tczewa trasę poleca GR3miasto

Powyższa trasa pokazuje naszą wędrówkę pieszym Szlakiem Wyspy Sobieszewskiej. Szlak rozpoczyna się przy promie samochodowym w Świbnie, a kończy w Górkach Wschodnich przy Tawernie Rybackiej i liczy raptem 14 km. Szlak przemierza bursztynową wyspę głównie obszarami leśnymi, a najwyższym jego wzniesieniem jest Góra Orla, której szczyt wznosi się na 32 m n.p.m. W końcówce trasa wyłania się z wiecznie zielonego lasu iglastego i przechodzi przez główną miejscowość wyspy - Sobieszewo. Znajduje się tu Izba Pamięci Wincentego Pola oraz ciekawe stele, czyli mennonickie pomniki nagrobne, które zobaczyć można przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej (naprzeciwko mostu pontonowego) W połowie trasy w Orlinkach blisko szlaku znajduje się wieżowy zbiornik wody Kazimierz. W okresie letnim można wejść na jego taras, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na całą Wyspę Sobieszewską i Zatokę Gdańską.

Ze szlaku blisko jest też do dwóch rezerwatów przyrody chroniących przede wszystkim ptactwo. Od strony Świbna znajduje się Mewia Łacha, zaś na przeciwległym krańcu wyspy, nieopodal Górek Wschodnich - Ptasi Raj. Przez oba rezerwaty wiodą ciekawe ścieżki dydaktyczne z wieżami widokowymi, z których obserwować można różne gatunki ptactwa wodnego.

Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.