XIX-wieczny most nad Wisłą z lotu ptaka. Piękne ujęcia kultowej przeprawy, ale co z jej odbudową?

- Dalsze finansowanie wstrzymanej przez poprzedniego konserwatora zabytków (w 2019 roku - dop. redakcji) odbudowy zabytkowego Mostu Tczewskiego powinno odbywać się w 100 procentach z budżetu państwa. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby wpisać inwestycję do budżetu centralnego. To jedna sprawa. Druga, to powrót do pozwolenia na budowę z 2017 roku bez późniejszych niezrozumiałych decyzji byłego konserwatora zabytków Igora Strzoka. Mam na myśli przede wszystkim zrezygnowanie z kosztownej ekspozycji na brzegu dużego fragmentu przęsła ESTB (jego długość to około 114 metrów - dop. redakcji). Reasumując, chodzi o "pierwotną" historyczną odbudowę mostu, dokończenie tego co zaczęliśmy. To m.in. odbudowanie filaru, ułożenie okładziny kamiennej na gotowy przyczółek i wykonanie jednego nowego przęsła oraz prace związane z Muzeum Mostów Tczewskich. Spojrzenie nowego konserwatora zabytków jest podobne do naszego. Jeśli w tym roku inwestycja zostanie wpisana do budżetu centralnego, to w ciągu trzech lat wszystko powinno być gotowe. I w końcu mieszkańcy będą mogli korzystać z tego mostu - mówił nam w maju 2024 r. starosta tczewski. I podtrzymuje te słowa teraz.