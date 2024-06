Kierowca forda potrącił pieszą. Zdarzeń było więcej, zatrzymano pirata drogowego Andrzej Gurba

We wtorek (25.06.2024 r.) policjanci z powiatu tczewskiego mieli pełne ręce roboty. Doszło do kilku zdarzeń drogowych, w tym do potrącenia 40-letniej kobiety. Funkcjonariusze interweniowali także wobec kierujących bez uprawnień i przekraczających prędkość.