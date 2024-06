Samorządowe eldorado. Radni w Gniewie podnieśli sobie diety. I to dwa razy. Pieniądze z gminy dostaną nawet wtedy, gdy chorują

Eldorado z dietami w gminie Gniew? Można tak powiedzieć

Eldorado w gminie Gniew? Można tak powiedzieć. Nie dość, że radni podnieśli sobie diety (poniżej o kwotach), to jeszcze zdecydowali, że dieta będzie przysługiwała nawet wtedy, gdy chorują, bo co prawda w uchwale przewidziano potrącenia za nieobecności w posiedzeniach komisji, czy sesji, ale z wyłączeniem sytuacji, gdy radni mają zwolnienie lekarskie. To oznacza, że radny, który w czasie choroby nic w samorządzie nie robi, dostanie dietę, no i zasiłek chorobowy.

Przypomnijmy, że dieta jest rekompensatą za utracone zarobki w firmie. Pracodawca musi umożliwić radnemu pracę w samorządzie, ale nie musi płacić mu dniówki. Inna sprawa, że w praktyce część samorządowców nie ma potrąceń pensji w swoich zakładach pracy, ale to są już decyzje pracodawców.