Przegląd prasy 29.06.2024 Tczew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Do wielkiego Finału Miss Polski 2024 pozostało już niewiele czasu, a finalistki każdego dnia intensywnie przygotowują się do występów pod czujnym okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Pomimo napiętego harmonogramu, dziewczyny znalazły chwilę, aby odkryć uroki województwa małopolskiego, szczególnie Krynicy-Zdroju, gdzie od kilku dni przebywają. To magiczne miejsce, które będą miały okazję lepiej poznać, stanowi idealne tło dla ich ostatnich przygotowań przed wielkim wydarzeniem.