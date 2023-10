Konferencja Konfederacji w Tczewie. Służba graniczna i ślad węglowy

- Poprawa bezpieczeństwa państwa rozgrywa się w dwóch obszarach. To armia oraz straż graniczna. Straż graniczna to około 15 tysięcy osób. To niezbyt duża formacja, ale z wielkim potencjałem. Ma do ochrony 3500 kilometrów granicy, z czego 430 kilometrów to granica z Białorusią i 230 kilometrów granica z Rosją. Na tych odcinkach granic trzeba zaangażować duży potencjał ludzki. Uważamy, że większe dofinansowanie tej służby jest absolutnie niezbędne, ponieważ budżet straży granicznej w 2023 roku to zaledwie 2,4 miliarda złotych, gdzie dla porównania pieniądze na służbę więziennictwa to 4,7 miliarda złotych. Pieniądze zainwestowane w straż graniczną służą naszemu bezpieczeństwu - mówił Lechosław Wojtynowski.