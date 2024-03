Konwencja wyborcza komitetu Samorząd OdNowa w Tczewie. Zaprezentowano kandydatów

Samorząd OdNowa to aktualna opozycja w Tczewie. Na listach kandydatów do rady jest m.in. pięciu obecnych radnych.

- Dzisiejsza konwencja to uroczysta prezentacja kandydatów na radnych miejskich i powiatowych oraz naszego kandydata na prezydenta miasta Tczewa. Tym spotkaniem pragniemy złożyć obietnicę i zobowiązanie wobec mieszkańców miasta i zapewnić nie tylko o naszej uczciwości i rzetelności, ale przede wszystkim o fachowości - mówiła Ewelina Wieczorkowska.

- Pragniemy być blisko was, mieszkańców. Słuchać waszych potrzeb i trosk oraz wspólnie budować lepszą przyszłość dla naszej społeczności. Wierzymy, że nasze doświadczenia, pasja i zaangażowanie pozwolą skutecznie reprezentować was w Radzie Miejskiej w Tczewie i w Radzie Powiatu Tczewskiego. Prosimy was o wsparcie i zaufanie. Razem możemy osiągnąć wiele - mówił radny Marcin Kussowski.