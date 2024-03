Nie czworo, a troje kandydatów ubiega się o stanowisko prezydenta Tczewa. Jan Kulas odpadł

W okręgu nr 1 komisja wyborcza oraz komisarz zakwestionowali podpisy

Miejska komisja zakwestionowała 88 podpisów poparcia pod listą z 200 złożonych. Za prawidłowe uznano 112 podpisów. To za mało, bo powinno być ich minimum 150. Co kwestionowano? Wady dotyczące: imienia lub nazwiska (14 przypadków), adresu zamieszkania (49), numeru pesel (22). Poza tym na liście poparcia znajdowały się podpisy (3) obcokrajowców nieposiadających w Polsce prawa wybierania.

Komisarz wyborczy w Gdańsku rozpatrując odwołanie komitetu ponownie zweryfikował podpisy i stwierdził, że aż 101 jest wadliwych. Jakie to wady? To błędy w: imionach lub nazwiskach (25), dotyczące adresu zamieszkania (45), dotyczące numeru pesel (25). Poza tym dotyczące: prawa wybierania do tej rady (2), daty poparcia (2), wielokrotnego poparcia listy przez tego samego mieszkańca (2).