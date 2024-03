Nowy program rewitalizacyjny w Tczewie zostanie przyjęty w trzecim kwartale 2024 roku

- Podczas ubiegłorocznych spotkań oraz otwartego naboru nowych przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji zebraliśmy pomysły i sugestie mieszkańców dotyczące pożądanych zmian w programie. Wszystkie propozycje analizujemy, cały czas wpływają też do nas nowe. Zaktualizowany program planujemy uchwalić w trzecim kwartale br. Po rozmowach z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku czekamy na wytyczne dotyczące kształtu programu. Mają się one pojawić w połowie tego roku. Wówczas dokończymy proces aktualizacji, zacznie się również proces jego konsultowania z mieszkańcami i instytucjami zewnętrznymi - mówi Małgorzata Mykowska, rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.